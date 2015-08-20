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市场报道 | 2015年 8月 21日 星期五 07:44 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月21日-8月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月17日当周

8月21日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.4% +1.0%

央行核心CPI(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.4% +2.3%

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.2% +1.0%

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 54.0 53.8

8月24日当周

8月24日(一)

1230 美国芝加哥联储全国活动指数 7月 -- 正0.08

8月25日(二)

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +5.7%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 +5.1% +4.9%

经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.1%

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 55.7

服务业PMI -- 55.7

1400 美国世企研消费者信心指数 8月 93.2 90.9

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 52.0 48.2

新屋销售(较前月) -- -6.8%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正13

8月26日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 111.9

建筑许可变动率 -- -16.3%

1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 -0.5% --

扣除运输 +0.2% --

扣除国防 -- --

扣除飞机的非国防资本财 -- --

8月27日(四)

1230 美国企业获利 第二季 -- -7.9%

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.1% +2.3%

最终销售 -- +2.4%

消费者支出 -- +2.9%

GDP平减指数 +1.9% +2.0%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 -- +2.2%

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 　 7月 +1.0% -1.8%

8月28日(五)

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- +0.5%

(较上年同期) -- -0.9%

1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- --

个人所得(较前月) +0.4% --

个人支出(经季调，较前月) +0.4% --

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% --

(较上年同期) -- --

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- --

(较上年同期) -- --

1400 密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 93.3 92.9

现况指数 -- 107.1

预期指数 -- 83.8

1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- --

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 龚芳)

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