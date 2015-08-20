美股业绩：惠普营收连续四个季度下滑，股价盘后下挫4%

PC销量大幅下滑已令惠普遭受重创。该公司在过去16个季度中，有15个季度公布营收下降。

全球PC销量下滑之势在2015年第二季有所加剧，因为客户在等待Windows 10于7月面市。

因此，惠普PC与打印机业务营收在截止7月31日的第三季下降11.5%。

企业服务部门营收减少11%，而企业集团营收微升2%。

该公司还表示，10月止的全年度经调整后的每股盈余(EPS)预估为介于3.59-3.65美元，基本低于分析师平均预估的3.64美元。

第三季总营收下降8.1%至253.5亿美元，亦受到美元走强的打击。

扣除特殊项目的EPS为0.88美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计惠普第三季EPS为0.85美元，营收254.4亿美元。