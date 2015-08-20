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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 07:37 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月21日

* 头版头条:

--分析人士认为，在当前复杂的A股环境中，关于改革转型的相对合理稳定的预期有利于市场稳定健康运行。下一阶段市场机会很多都与推进改革有关，包括国企改革、财税改革和金融改革等。

* 其他:

--中国政府网发布《全国海洋主体功能区规划》。业内人士表示，随着一系列扶持政策的出台，海洋经济的相关产业链有望受益于《规划》，尤其是在“一带一路”、国资整合、区域振兴等宏观战略背景下，港口、海工装备、海洋资源开发、海洋环境保护、远洋水产品、高端装备及相关技术等领域有望受到市场关注。

--浙江省副省长朱从玖表示，将着力打造舟山江海联运中心来对接“长江经济带发展战略”和“21世纪海上丝绸之路”。未来将围绕现货市场的建设从多方面营造环境和创造条件，使舟山在大宗商品的交易业务上、定价功能上发挥更大作用。

--金科股份 公告称，公司拟以不低于5.82元人民币/股向非公开发行股份不超过7亿7319.59万股，募集资金不超过45亿元，投资公司三个地产项目、一个风电项目以及偿还金融结构借款。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 曾祥进)

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