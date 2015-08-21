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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:11 BJT

金砖国家：8月20日股汇市收盘纵览

路透8月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月20日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报830.28点，下跌1.22%。

中国股市：沪综指缩量收挫3.4%至两周新低，尾盘跳水后市料继续寻底

中国汇市：人民币收创一周新高成交续增，新兴货币动荡成本币掣肘

香港股市：恒指收跌1.8%至今年最低，因资金加快撤出新兴市场

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,649.231点，上涨0.13%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4584/96，上日收报3.4858/77。

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南非股市：指标Top-40指数 收报44,149.39点，下跌1.2%；大盘综合指数 收报49,761.67点，下跌0.76%。

南非汇市：兰特兑美元短暂跌破13兰特心理关口后反弹，料后市仍然疲弱

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印度股市：NSE指数跌幅将近1.5%，创近四周来最大单日百分比跌幅，受全球风险厌恶心态影响，同时Infosys 下滑，因市场臆测该公司将很快宣布收购消息，而收购可能拖累其获利。BSE指数 收报27,607.82点，下跌1.16%；NSE指数 收报8,372.75点，下跌1.44%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.54/65.55，上日收报65.265/65.275。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报795.51点，上涨0.17%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报432.28点，下跌0.57%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.959，贬值2.03%；卢布兑欧元 报76.385,贬值3.07%。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)

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