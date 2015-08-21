金砖国家：8月20日股汇市收盘纵览

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透8月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月20日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报830.28点，下跌1.22%。
中国股市：沪综指缩量收挫3.4%至两周新低，尾盘跳水后市料继续寻底
中国汇市：人民币收创一周新高成交续增，新兴货币动荡成本币掣肘
香港股市：恒指收跌1.8%至今年最低，因资金加快撤出新兴市场
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,649.231点，上涨0.13%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4584/96，上日收报3.4858/77。
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南非股市：指标Top-40指数 收报44,149.39点，下跌1.2%；大盘综合指数 收报49,761.67点，下跌0.76%。
南非汇市：兰特兑美元短暂跌破13兰特心理关口后反弹，料后市仍然疲弱
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印度股市：NSE指数跌幅将近1.5%，创近四周来最大单日百分比跌幅，受全球风险厌恶心态影响，同时Infosys 下滑，因市场臆测该公司将很快宣布收购消息，而收购可能拖累其获利。BSE指数 收报27,607.82点，下跌1.16%；NSE指数 收报8,372.75点，下跌1.44%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.54/65.55，上日收报65.265/65.275。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报795.51点，上涨0.17%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报432.28点，下跌0.57%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.959，贬值2.03%；卢布兑欧元 报76.385,贬值3.07%。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)