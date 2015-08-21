欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透北京8月21日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济数 据的日程： 公布日期 经济指标 数据日期 8月 8/21 财新制造业PMI初值 8月 8/28 规模以上工业企业利润 1-7月 8/31 中国货物和服务贸易 7月 9月 9/1 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 财新制造业PMI终值 8月 9/3 财新服务业PMI 8月 9/8 进出口贸易数据 8月 9/9 工业生产者价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 9/12 固定资产投资(不含农户) 1-8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/17 银行结售汇及代客涉外收付款数据 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/23 财新制造业PMI初值 9月 9/28 规模以上工业企业利润 1-8月 9/30 财新制造业PMI终值 9月 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 二季度 中国货物和服务贸易 8月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/8 财新服务业PMI 9月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/14 工业生产者价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/19 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 三季度 固定资产投资(不含农户) 1-9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/22 银行结售汇及代客涉外收付款数据 9月 10/23 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 财新制造业PMI初值 10月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 10/30 中国货物和服务贸易 9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 11/2 财新制造业PMI终值 10月 11/4 财新服务业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/11 固定资产投资(不含农户) 1-10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 10月 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/23 财新制造业PMI初值 11月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 11/30 中国货物和服务贸易 10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 财新制造业PMI终值 11月 12/3 财新服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业生产者价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 1-11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/17 银行结售汇及代客涉外收付款数据 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 12/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 三季度 中国货物和服务贸易 11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2.海关公布进出口贸易数据。 3.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)