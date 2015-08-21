《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月21日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透香港8月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7514港元 ) 美国股市周四急跌，道琼工业指数 急跌358.40点，或2.06%，收报16,990.69点，标普500 指数收在逾六个月低位，且跌至去年收盘水准之下，因担忧中国经济增长失速将拖累全球成长放缓。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 116.070 -3.40 41039 8.997 -1.24 中国铝业 8.470 -3.86 32992 2.626 -2.01 中国移动 62.730 -0.38 204749 97.249 -0.92 中国人寿 16.650 -2.63 137873 25.812 -1.67 中石油 86.450 -4.02 28511 6.701 -1.45 中石化 68.900 -3.70 64396 5.341 -1.64 汇丰控股 41.760 -1.44 2667979 64.740 -0.93 中电信 55.460 2.78 14820 4.299 -1.17 中国联通 13.380 0.98 158411 10.371 -1.04 兖州煤业 5.260 -3.49 17080 4.077 -1.99 华能国际 45.460 -2.11 17608 8.809 -1.02 南方航空 35.850 -5.76 9018 5.558 -3.34 东方航空 29.860 -7.41 14342 4.629 -0.88 中芯国际 4.460 -1.76 745 0.691 -1.23 （完） (整理 梁慧仪)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)