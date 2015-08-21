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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:11 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月21日

路透香港8月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7514港元 )
    
    美国股市周四急跌，道琼工业指数 急跌358.40点，或2.06%，收报16,990.69点，标普500
指数收在逾六个月低位，且跌至去年收盘水准之下，因担忧中国经济增长失速将拖累全球成长放缓。
 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       116.070   -3.40      41039             8.997      -1.24
 中国铝业                       8.470   -3.86      32992             2.626      -2.01
 中国移动                      62.730   -0.38     204749            97.249      -0.92
 中国人寿                      16.650   -2.63     137873            25.812      -1.67
 中石油                        86.450   -4.02      28511             6.701      -1.45
 中石化                        68.900   -3.70      64396             5.341      -1.64
 汇丰控股                      41.760   -1.44    2667979            64.740      -0.93
 中电信                        55.460    2.78      14820             4.299      -1.17
 中国联通                      13.380    0.98     158411            10.371      -1.04
 兖州煤业                       5.260   -3.49      17080             4.077      -1.99
 华能国际                      45.460   -2.11      17608             8.809      -1.02
 南方航空                      35.850   -5.76       9018             5.558      -3.34
 东方航空                      29.860   -7.41      14342             4.629      -0.88
 中芯国际                       4.460   -1.76        745             0.691      -1.23
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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