版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:16 BJT

《汇市简讯》日经指数跳空低开，美元/日圆有走贬风险

0006GMT

* 许多人作多日经指数放空日圆，就像作多德国DAX指数放空欧元的手法一样

* 有些人或已出场，但可能有更多人尾随其后

* 全球股市走疲，美股昨日大跌，道琼工业指数跌2.06%

* 日经指数大幅跳空低开，报19,711.34点，昨天则收在20,033.52 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐