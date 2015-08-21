《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月21日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
*工商时报：
--国泰金控 公布8月调查的国民经济信心结果，有54.7%的民众预期未来半年台股是下跌的趋势，悲观指数高达-38.8，创2010年3月该调查开办以来〞最悲〞程度，同时间民众对景气、房市、就业、加薪、消费等乐观程度全面下挫，纷创15-33个月以来新低。
--金管会主委曾铭宗指出，未来银行想要发展成卓越银行，有二大趋势，其一就是前进亚洲、布局亚洲，其二则是要发展数位化通路。
*经济日报：
--经济部投审会昨日公布投资数据，陆资来台投资方面，前七月核准78件陆资来台投资件数，略增2.6%，但投资金额7,295万美元，大减57.9%。
--看好大陆自贸区金融领域的加速改革，特别是资本项目可兑换的放宽，银行赴大陆设置据点已转向抢进自贸区为首选。台北富邦银行的大陆子行富邦华一银行的上海自贸试验区支行，正式开业，这是继国泰世华银、一银及中信银后，第四家进驻上海自贸区的台资银行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)