《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月21日

*工商时报：

--国泰金控 公布8月调查的国民经济信心结果，有54.7%的民众预期未来半年台股是下跌的趋势，悲观指数高达-38.8，创2010年3月该调查开办以来〞最悲〞程度，同时间民众对景气、房市、就业、加薪、消费等乐观程度全面下挫，纷创15-33个月以来新低。

--金管会主委曾铭宗指出，未来银行想要发展成卓越银行，有二大趋势，其一就是前进亚洲、布局亚洲，其二则是要发展数位化通路。

*经济日报：

--经济部投审会昨日公布投资数据，陆资来台投资方面，前七月核准78件陆资来台投资件数，略增2.6%，但投资金额7,295万美元，大减57.9%。

--看好大陆自贸区金融领域的加速改革，特别是资本项目可兑换的放宽，银行赴大陆设置据点已转向抢进自贸区为首选。台北富邦银行的大陆子行富邦华一银行的上海自贸试验区支行，正式开业，这是继国泰世华银、一银及中信银后，第四家进驻上海自贸区的台资银行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。