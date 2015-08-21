英国经济：截至7月的三个月薪资增幅仍陷于迟滞，同比增长2%--调查

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月21日 - 周五公布的调查显示，截至7月的三个月英国薪资同比增幅仍仅为2%，而且没有很快增长的迹象。
最近几年英国薪资增长比金融危机前缓慢得多；而英国央行在开始收紧货币政策前最主要的关注，就是薪资增幅是否回升到以往水准。
人力资源服务机构XpertHR公布的调查显示，截至7月的三个月，半数薪资的增幅介于1.6%至2.6%，中值为增长2.0%。
尽管一些雇主为解决问题，透过加薪来招人及挽留人才，但该调查显示，雇主们并没有感觉到加薪幅度必须高于目前。
“雇主要么是不能，要么是认为没必要，把涨薪幅度提高到2%以上，”XpertHR负责工资和福利的编辑Sheila Attwood称。
英国央行预计，随着生产率恢复以及劳动力市场持续紧俏，薪资将明显增长。
但XpertHR的报告似乎与其他企业调查的结果相似，都暗示今年薪资增长的改善有可能逐渐消失。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)