英国经济：截至7月的三个月薪资增幅仍陷于迟滞，同比增长2%--调查

路透伦敦8月21日 - 周五公布的调查显示，截至7月的三个月英国薪资同比增幅仍仅为2%，而且没有很快增长的迹象。

最近几年英国薪资增长比金融危机前缓慢得多；而英国央行在开始收紧货币政策前最主要的关注，就是薪资增幅是否回升到以往水准。

人力资源服务机构XpertHR公布的调查显示，截至7月的三个月，半数薪资的增幅介于1.6%至2.6%，中值为增长2.0%。

尽管一些雇主为解决问题，透过加薪来招人及挽留人才，但该调查显示，雇主们并没有感觉到加薪幅度必须高于目前。

“雇主要么是不能，要么是认为没必要，把涨薪幅度提高到2%以上，”XpertHR负责工资和福利的编辑Sheila Attwood称。

英国央行预计，随着生产率恢复以及劳动力市场持续紧俏，薪资将明显增长。

但XpertHR的报告似乎与其他企业调查的结果相似，都暗示今年薪资增长的改善有可能逐渐消失。(完)