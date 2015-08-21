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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:32 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月21日

**上海证券报**

--中国平安 全资子公司平安海外控股拟将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，作价19.538亿美元。

**证券时报**

--统计数据显示，券商行业通过增资扩股及发行次级债方式共计补充资本6,935.85亿元人民币。在34家通过股权融资补充资本的公司中，规模超过100亿元的有七家。

--泛海控股 下属中泛控股 以对价3,640.5万美元收购关联企业拥有的泛海电力全部公司，通过此次收购，中泛控股将间接取得位于印尼棉兰工业区的燃煤发电业务，从而涉足能源业务领域。

**东方早报**

--特斯拉 中国区总经理朱晓彤表示，公司计划三年左右时间实现在中国的本土化生产，在获取更多政策红利的同时，降低成本。

--九龙仓 第一副主席周安桥表示，目前进入内地15个城市，未来慢慢会集中到七八个城市，逐步收缩内地战线。未来将把投资集中在上海、苏州和杭州三个城市。

--中国银行 旗下中银保险通过增资入股方式收购中航三星人寿51%股权，增资后中国银行可以在中国内地经营人寿保险业务。

**金融时报**

--中国信达与国浩（中国）签署105亿元特殊机遇投资交易相关协议，取得停滞七年的北京东直门国盛中心项目控制权。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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