《中国报摘》--其他报纸重要消息8月21日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
**上海证券报**
--中国平安 全资子公司平安海外控股拟将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，作价19.538亿美元。
**证券时报**
--统计数据显示，券商行业通过增资扩股及发行次级债方式共计补充资本6,935.85亿元人民币。在34家通过股权融资补充资本的公司中，规模超过100亿元的有七家。
--泛海控股 下属中泛控股 以对价3,640.5万美元收购关联企业拥有的泛海电力全部公司，通过此次收购，中泛控股将间接取得位于印尼棉兰工业区的燃煤发电业务，从而涉足能源业务领域。
**东方早报**
--特斯拉 中国区总经理朱晓彤表示，公司计划三年左右时间实现在中国的本土化生产，在获取更多政策红利的同时，降低成本。
--九龙仓 第一副主席周安桥表示，目前进入内地15个城市，未来慢慢会集中到七八个城市，逐步收缩内地战线。未来将把投资集中在上海、苏州和杭州三个城市。
--中国银行 旗下中银保险通过增资入股方式收购中航三星人寿51%股权，增资后中国银行可以在中国内地经营人寿保险业务。
**金融时报**
--中国信达与国浩（中国）签署105亿元特殊机遇投资交易相关协议，取得停滞七年的北京东直门国盛中心项目控制权。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)