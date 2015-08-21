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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:38 BJT

《台湾重要政经日程》--8月21日

=====================今日重要政经消息==============================
    8/21(五)
    --09:00 2015年金融太技高峰会。    
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    8/24(一) 
    --08:30 主计总处公布7月失业率，上月为3.76%。
    --16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月为下跌1.35%。
    
    8/25(二)  
    --10:00 台经院公布8月景气动向记者会。
    
    8/28(五)   
    --14:00 中信金控业绩说明会。
   
    9/1(二)
    --12:00 元大投信基金记者会。
    
    9/4(五)
    --16:10 台湾央行公布8月底外汇存底。上月底为4,219.56亿美元。   
    
    9/7(一 )
    --16:00 台湾财政部公布8月出口数据，上月年跌11.9%。
    
    9/8(二)
    --08:30 主计总处公布8月消费者物价指数，上月为下跌0.66%。
    --12:30 央行代财政部标售104/12期公债，金额350亿台币，天期为10年期，9/11(五)发行。
    
    *9/21(一)
    --16:00 经济部公布8月外销订单金额年变动率，上月为下跌5.0%。      
         
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。 
    
    *11/20(五)
    --16:10 台湾央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。
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    2016年  
      
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。
    
    注：*代表新增。(完) 

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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