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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:38 BJT

《香港报摘》--经济日报8月21日

* 要闻版头条：

--环球资金继续撤离亚太区股市，中港股主要指数跌幅介乎1.8%至3.8%，领跌亚洲。三大利淡讯号显示弱势已成：恒指由4月大时代高位回调两成，被视为技术性熊市；跌市成交增，创三周高位；沽空比率创半年新高。

* 其他：

--中移动 拟向母公司收购铁通，董事长奚国华表示，铁通一直为上市公司做了很多工作，中移动240亿元人民币的收入中，约140亿元是与其有关联的。他希望今年底前可以完成收购。

--新奥能源 表示，将今年全年销售增长由25%调低至10-15%，未来将逐步提升工商业用户收入占比。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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