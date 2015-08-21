《香港报摘》--经济日报8月21日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 要闻版头条：
--环球资金继续撤离亚太区股市，中港股主要指数跌幅介乎1.8%至3.8%，领跌亚洲。三大利淡讯号显示弱势已成：恒指由4月大时代高位回调两成，被视为技术性熊市；跌市成交增，创三周高位；沽空比率创半年新高。
* 其他：
--中移动 拟向母公司收购铁通，董事长奚国华表示，铁通一直为上市公司做了很多工作，中移动240亿元人民币的收入中，约140亿元是与其有关联的。他希望今年底前可以完成收购。
--新奥能源 表示，将今年全年销售增长由25%调低至10-15%，未来将逐步提升工商业用户收入占比。（完）
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台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)