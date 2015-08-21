《交易视点》综合考量下，台债目前仍属中性偏多格局--元大宝来证

路透台北8月21日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率受到经济气氛不佳而大幅滑落，七月外销订单较上年同期减少5%，表现略逊于预期，第三季经济活动表现依旧令人担忧，但是央行指出市场不乏资金来进行投资，已有出现央行可能将不采取进一步措施来维持市场宽松，加上台股指数一路下滑将有出现反弹行情之可能，势必让跌幅已深的公债殖利率承受压力，综合考量之下，认为目前仍属中性偏多格局，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.15%-1.25%，五年券104/9期 则在0.80%-0.85%。

市场认为本周的FOMC会议纪录并未提供更明确的讯息指出9月将有升息的动作，使得市场预期9月升息机率下降，公债殖利率顺应下滑，但就业市场仍在稳定复苏阶段及经济活动不断增强之下，升息动作势在必行，只是通膨及海外经济状况不乐观，让FED未来升息压力更大，而油价持续下滑是造成通膨走势疲弱的主因，目前仍未出现止跌讯号，向下趋势依旧。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)