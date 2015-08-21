《交易视点》综合考量下，台债目前仍属中性偏多格局--元大宝来证

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透台北8月21日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率受到经济气氛不佳而大幅滑落，七月外销订单较上年同期减少5%，表现略逊于预期，第三季经济活动表现依旧令人担忧，但是央行指出市场不乏资金来进行投资，已有出现央行可能将不采取进一步措施来维持市场宽松，加上台股指数一路下滑将有出现反弹行情之可能，势必让跌幅已深的公债殖利率承受压力，综合考量之下，认为目前仍属中性偏多格局，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.15%-1.25%，五年券104/9期 则在0.80%-0.85%。
市场认为本周的FOMC会议纪录并未提供更明确的讯息指出9月将有升息的动作，使得市场预期9月升息机率下降，公债殖利率顺应下滑，但就业市场仍在稳定复苏阶段及经济活动不断增强之下，升息动作势在必行，只是通膨及海外经济状况不乐观，让FED未来升息压力更大，而油价持续下滑是造成通膨走势疲弱的主因，目前仍未出现止跌讯号，向下趋势依旧。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)