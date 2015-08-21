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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:54 BJT

金属期市：伦铜下跌，周线可能连续第七周收低

希腊总理齐普拉斯周四辞职，希望借助提前选举强化其对权力的掌握。在担任总理的七个月中，齐普拉斯与债权人针锋相对，以期得到更好的救助条件，但最终不得不妥协。

美国7月成屋销售升至近八年半高点，8月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，这些迹象显示经济成长稳定，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有望今年升息。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/汪红英；审校 张若琪/李婷仪)

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