光大期货：大连鸡蛋期货近月合约坚挺，远月分歧较大

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下内容节选自8月21日的《期货日报》：
周四，鸡蛋近月1509合约期价继续围绕4320元/500千克整数支撑窄幅振荡，鸡蛋主力1601合约小幅高开后振荡下行。当日鸡蛋1601合约期价最低下探至4072元/500千克的日内低点，期价大幅收阴。现货市场的集中备货期提振鸡蛋近月走强，秋季蛋鸡养殖季节性补栏高峰对远期蛋价构成压制，鸡蛋远月1601合约多空分歧加大。
8月以后，鸡蛋现货报价快速拉升，现货市场的火箭蛋行情刺激养殖户补栏热情。但是考虑到蛋鸡养殖行业刚刚进入到盈利周期，且高温天气还没有完全退去，养殖户纷纷将补栏时间再度延长至8月末9月初。秋季补栏高峰的来临必然对鸡蛋远期合约构成压力，鸡蛋远月1601、1605期价也将承压下行。（完）
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)