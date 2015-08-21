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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:50 BJT

光大期货：大连鸡蛋期货近月合约坚挺，远月分歧较大

以下内容节选自8月21日的《期货日报》：

周四，鸡蛋近月1509合约期价继续围绕4320元/500千克整数支撑窄幅振荡，鸡蛋主力1601合约小幅高开后振荡下行。当日鸡蛋1601合约期价最低下探至4072元/500千克的日内低点，期价大幅收阴。现货市场的集中备货期提振鸡蛋近月走强，秋季蛋鸡养殖季节性补栏高峰对远期蛋价构成压制，鸡蛋远月1601合约多空分歧加大。

　　8月以后，鸡蛋现货报价快速拉升，现货市场的火箭蛋行情刺激养殖户补栏热情。但是考虑到蛋鸡养殖行业刚刚进入到盈利周期，且高温天气还没有完全退去，养殖户纷纷将补栏时间再度延长至8月末9月初。秋季补栏高峰的来临必然对鸡蛋远期合约构成压力，鸡蛋远月1601、1605期价也将承压下行。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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