《香港报摘》--信报8月21日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 要闻版头条：
--加息渐近，新兴市场走资潮愈演愈烈，环球基金经理的新兴市场股票持仓跌至2001年以来最低，拖累港股连跌五天，累挫1,261点。恒指昨天急泻410点，跌穿今年7月8日股灾当日低位22,836点，见逾八个月新低。
* 其他：
--永升（亚洲）申请香港免费牌照，并于今天起谘询公众。永升主席邱达昌称，估计政府数个月便可批出电视牌，正式获发牌后的六至九个月内，可推出广东话及英语频道，再过三个月后推出另外一条体育频道，争取三年内做到收支平冲。
--利丰 主席冯国纶表示，人民币贬值幅度轻微，短期对公司影响不大，因在内地主要用美元采购货品；长远来说，对业务更有刺激作用，可以为公司及供应商带来好处。
--香港证监会法规执行部执行董事施卫民（Mark Steward）将于下月约满离任，他认为，自＂沪港通＂开通以来，暂未见可疑交易数量因而增加，但承认现时执法的复杂性较两地股市互通前为高。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)