《香港报摘》--信报8月21日

* 要闻版头条：

--加息渐近，新兴市场走资潮愈演愈烈，环球基金经理的新兴市场股票持仓跌至2001年以来最低，拖累港股连跌五天，累挫1,261点。恒指昨天急泻410点，跌穿今年7月8日股灾当日低位22,836点，见逾八个月新低。

* 其他：

--永升（亚洲）申请香港免费牌照，并于今天起谘询公众。永升主席邱达昌称，估计政府数个月便可批出电视牌，正式获发牌后的六至九个月内，可推出广东话及英语频道，再过三个月后推出另外一条体育频道，争取三年内做到收支平冲。

--利丰 主席冯国纶表示，人民币贬值幅度轻微，短期对公司影响不大，因在内地主要用美元采购货品；长远来说，对业务更有刺激作用，可以为公司及供应商带来好处。

--香港证监会法规执行部执行董事施卫民（Mark Steward）将于下月约满离任，他认为，自＂沪港通＂开通以来，暂未见可疑交易数量因而增加，但承认现时执法的复杂性较两地股市互通前为高。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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