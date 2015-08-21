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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:50 BJT

《交易视点》台债将观察央行动态，债市维持偏多--群益金鼎证券

路透台北8月21日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周四利率跳空开低约3基点，随股市开盘走升带动利率缩减跌幅，但邮局强力买进限制升幅，至于央行参加行政院专案报告未带来更积极的货币政策预期，令利率一度转升，收于平盘附近。持续观察央行后续动态，预期货币政策维持宽松，债券市场整体趋势维持偏多。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)

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