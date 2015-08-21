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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:51 BJT

国泰君安期货：多空纠结上海螺纹钢期货上涨乏力

以下内容节选自8月21日的《期货日报》：

螺纹主力1601合约已经持续振荡一月有余。从技术面看，螺纹近期走势偏弱，破多条均线支撑。从基本面来看，下游需求释放正常，钢厂开工率仍处低位，供需面矛盾并不明显，钢价难出现明显方向。

　　近期基本面、宏观面均无突出矛盾，钢价在大跌之后开始进入修复期，短期行情或仍难出明确方向。操作上，短线轻仓参与即可，趋势性机会仍需耐心等待。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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