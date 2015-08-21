国泰君安期货：多空纠结上海螺纹钢期货上涨乏力

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下内容节选自8月21日的《期货日报》：
螺纹主力1601合约已经持续振荡一月有余。从技术面看，螺纹近期走势偏弱，破多条均线支撑。从基本面来看，下游需求释放正常，钢厂开工率仍处低位，供需面矛盾并不明显，钢价难出现明显方向。
近期基本面、宏观面均无突出矛盾，钢价在大跌之后开始进入修复期，短期行情或仍难出明确方向。操作上，短线轻仓参与即可，趋势性机会仍需耐心等待。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)