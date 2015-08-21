良运期货：沪铜反弹或昙花一现，后期下行空间巨大

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下内容节选自8月21日的《期货日报》：
近期，沪铜与伦铜呈现明显的背离走势。沪铜在8月7日见底，截至昨日（8月20日）收盘比7日低点高出了约3%。伦铜比8月7日的最低点又下跌了大约2%。这在以往的历史行情中是很少见的，但在当前全球商品贸易高度发达、各种套利机制日臻完善的背景下，这种背离走势难以持续，未来必然要选择一个方向。
判断短期沪铜价格可能会有所反弹，但未来三个月沪铜仍有较大下跌空间。沪铜中长期的熊市可能才到半场。未来几个月，沪铜即使反弹也很难再回到40000元/吨上方。在需求低迷的背景下，铜价下行空间巨大。(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)