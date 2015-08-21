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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:51 BJT

良运期货：沪铜反弹或昙花一现，后期下行空间巨大

以下内容节选自8月21日的《期货日报》：

近期，沪铜与伦铜呈现明显的背离走势。沪铜在8月7日见底，截至昨日（8月20日）收盘比7日低点高出了约3%。伦铜比8月7日的最低点又下跌了大约2%。这在以往的历史行情中是很少见的，但在当前全球商品贸易高度发达、各种套利机制日臻完善的背景下，这种背离走势难以持续，未来必然要选择一个方向。

判断短期沪铜价格可能会有所反弹，但未来三个月沪铜仍有较大下跌空间。沪铜中长期的熊市可能才到半场。未来几个月，沪铜即使反弹也很难再回到40000元/吨上方。在需求低迷的背景下，铜价下行空间巨大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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