良运期货：沪铜反弹或昙花一现，后期下行空间巨大

近期，沪铜与伦铜呈现明显的背离走势。沪铜在8月7日见底，截至昨日（8月20日）收盘比7日低点高出了约3%。伦铜比8月7日的最低点又下跌了大约2%。这在以往的历史行情中是很少见的，但在当前全球商品贸易高度发达、各种套利机制日臻完善的背景下，这种背离走势难以持续，未来必然要选择一个方向。