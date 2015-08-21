华安期货：天胶价格跌破农垦成本价，沪胶走势仍显疲弱

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下内容节选自8月21日的《期货日报》：
沪胶主力1601合约维持在12000—12500元/吨区间弱势振荡已经半月有余，沪胶1509合约也基本维持在11000元/吨附近盘整。目前沪胶期货盘面仍延续空头趋势，迟迟未能形成有效突破。市场在等待某个契机指引沪胶选择方向，而这个时间节点已经悄然临近，或许就在沪胶1509合约交割前后。
一是全球天胶供给过剩格局加剧。国际橡胶研究组织（IRSG）预测，今年天胶供给量将提高4.4%达1260万吨；天胶需求量将提高1.2%达1230万吨，增长量明显低于去年的6.7%。二是主产国天胶出口量稳步增长。相关数据显示，1—6月泰国、马来西亚、越南的天胶出口量同比均有增长。其中，泰国、马来西亚天胶出口量微增约1%，越南天胶出口量增长约24%。三是国内天胶显性库存巨大。截至8月中旬，上期所天胶库存为18.9万吨，青岛保税区天胶库存为13.01万吨，并且随着天胶内外价差缩小，后期天胶进口数量有增加态势。除此之外，三季度是天胶供给的小高峰期，天胶大量上市将对现货市场形成较大压力，这将抑制沪胶价格的反弹空间。(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)