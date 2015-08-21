华安期货：天胶价格跌破农垦成本价，沪胶走势仍显疲弱

沪胶主力1601合约维持在12000—12500元/吨区间弱势振荡已经半月有余，沪胶1509合约也基本维持在11000元/吨附近盘整。目前沪胶期货盘面仍延续空头趋势，迟迟未能形成有效突破。市场在等待某个契机指引沪胶选择方向，而这个时间节点已经悄然临近，或许就在沪胶1509合约交割前后。

一是全球天胶供给过剩格局加剧。国际橡胶研究组织（IRSG）预测，今年天胶供给量将提高4.4%达1260万吨；天胶需求量将提高1.2%达1230万吨，增长量明显低于去年的6.7%。二是主产国天胶出口量稳步增长。相关数据显示，1—6月泰国、马来西亚、越南的天胶出口量同比均有增长。其中，泰国、马来西亚天胶出口量微增约1%，越南天胶出口量增长约24%。三是国内天胶显性库存巨大。截至8月中旬，上期所天胶库存为18.9万吨，青岛保税区天胶库存为13.01万吨，并且随着天胶内外价差缩小，后期天胶进口数量有增加态势。除此之外，三季度是天胶供给的小高峰期，天胶大量上市将对现货市场形成较大压力，这将抑制沪胶价格的反弹空间。(完)