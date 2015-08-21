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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:52 BJT

《全球汇市》美元下跌，受累于美联储升息预期消退

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1238 1.1241 -0.03 -7.10 1.2097

美元/日圆 123.45 123.38 0.06 3.34 119.68

欧元/日圆 138.73 138.69 0.03 -4.47 144.78

美元/瑞郎 0.9589 0.9585 0.04 -3.54 0.9941

英镑/美元 1.5684 1.5687 -0.02 0.71 1.5573

美元/加元 1.3079 1.3087 -0.06 12.58 1.1618

澳元/美元 0.7331 0.7336 -0.07 -10.25 0.8168

新西兰元/美元 0.6626 0.6626 0.00 -15.02 0.7797

澳元/日圆 90.500 90.510 -0.01 -7.40 97.750

新西兰元/日圆 81.800 81.750 0.06 -12.51 93.310

英镑/日圆 193.62 193.55 0.04 4.19 186.38

澳元/新西兰元 1.1061 1.1055 0.05 5.65 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/白云/李婷仪 审校 王丽鑫/于春红/王兴亚/张若琪)

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