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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 08:57 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月21日

* 明报：

--富力地产 重启A股上市已获股东授权，董事长李思廉表示，希望明年上半年可有明确时间表。

* 苹果日报：

--中旅国际 上半年在港澳的五间维景酒店无论收入及利润均大幅下挫。董事长许慕韩透露，7月旺季的酒店的入住率也下滑，指反水货示威令内地客却步。

* 东方日报：

--特步国际 主席丁水波表示，早前特步与奇虎360 合作推出儿童智能鞋，未来或会推出成人用的智能鞋;又预期公司产品下半年售价不会有太大变幅。

* 文汇报：

--创科实业 执行董事兼财务总监陈志聪表示，人民币贬值减低公司成本，但不会因货币贬值而调整公司策略，下半年看好北美、欧洲及澳洲市场。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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