然卡实业：国内豆粕市场供给充裕而需求平淡，仍处于弱势格局中

以下内容节选自8月21日的《期货日报》：

随着美国新季大豆数据的逐步确认，美豆丰产预期越发强烈，市场表现格外疲软，美国新豆对应的11月期货合约价格也已经跌破900美分/蒲式耳。与此同时，降低的进口大豆成本压制了我国豆粕市场，并且我国养殖存栏恢复仍然缓慢，随着中秋节和国庆节临近，豆粕市场仍面临供给充裕、需求平淡的状况。可见未来一段时间，国内豆粕仍处在弱势格局中。

我国海关总署数据显示，7月我国进口大豆950万吨，为历史单月最高进口纪录。虽然8—10月进口大豆数量将环比降低，但预期仍能达到1800万—1900万吨。与此同时，我国增加购买了400万吨左右的南美大豆，这将使国内进口大豆到港量进一步增加。(完)

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