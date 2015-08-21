然卡实业：国内豆粕市场供给充裕而需求平淡，仍处于弱势格局中

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下内容节选自8月21日的《期货日报》：
随着美国新季大豆数据的逐步确认，美豆丰产预期越发强烈，市场表现格外疲软，美国新豆对应的11月期货合约价格也已经跌破900美分/蒲式耳。与此同时，降低的进口大豆成本压制了我国豆粕市场，并且我国养殖存栏恢复仍然缓慢，随着中秋节和国庆节临近，豆粕市场仍面临供给充裕、需求平淡的状况。可见未来一段时间，国内豆粕仍处在弱势格局中。
我国海关总署数据显示，7月我国进口大豆950万吨，为历史单月最高进口纪录。虽然8—10月进口大豆数量将环比降低，但预期仍能达到1800万—1900万吨。与此同时，我国增加购买了400万吨左右的南美大豆，这将使国内进口大豆到港量进一步增加。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)