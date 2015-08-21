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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 09:03 BJT

全球金市：现货金徘徊在五周高位，因预计美国将推迟升息

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。

美国7月成屋销售升至近八年半高点，8月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，这些迹象显示经济成长稳定，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有望今年升息。

希腊总理齐普拉斯周四辞职，希望借助提前选举强化其对权力的掌握。在担任总理的七个月中，齐普拉斯与债权人针锋相对，以期得到更好的救助条件，但最终不得不妥协。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 于春红/李婷仪/郑茵)

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