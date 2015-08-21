瑞达期货：大连豆油合约多头护盘明显，存在买多机会

以下内容节选自8月21日的《期货日报》：

豆油主力1601合约自7月9日长下影K线下探5202元/吨后，持仓量持续小幅增加，由39.5万手增加到66.6万手，增幅高达68.6%。市场的平均成本大概在5540元/吨，在近期的调整趋势中，价格重心均保持在这个位置上方，说明豆油价格有明显的多头护盘迹象。

从指标来看，MACD指标出现背离迹象，并且8月7—11日连续3个交易日价格上涨有一定的量能配合，说明指标背离带来了做多信号。建议在5500—5560元/吨买多，以5430元/吨为止损，目标位看至5830元/吨。(完)

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