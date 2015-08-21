瑞达期货：大连豆油合约多头护盘明显，存在买多机会

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下内容节选自8月21日的《期货日报》：
豆油主力1601合约自7月9日长下影K线下探5202元/吨后，持仓量持续小幅增加，由39.5万手增加到66.6万手，增幅高达68.6%。市场的平均成本大概在5540元/吨，在近期的调整趋势中，价格重心均保持在这个位置上方，说明豆油价格有明显的多头护盘迹象。
从指标来看，MACD指标出现背离迹象，并且8月7—11日连续3个交易日价格上涨有一定的量能配合，说明指标背离带来了做多信号。建议在5500—5560元/吨买多，以5430元/吨为止损，目标位看至5830元/吨。(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)