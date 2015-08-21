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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 09:09 BJT

韩国金融市场：股汇债齐跌，受累于全球经济疑虑和朝韩紧张局势升温

“股市最初因韩朝冲突新闻带来的冲击而重挫，但迅速呈现一些略为恢复稳定的迹象。”大信证券分析师Lee Kyung-min说。

开盘后30分钟，韩股综合股价指数下跌1.9%，报1,879.19点，已自稍早1,856.91的低点略为回升。韩元/美元 报1,188.4，较上日国内收盘价1,185.1跌0.3%。

朝鲜(北韩)周四在边境区向韩国开火，抗议韩国的反朝宣传广播，之后韩国发射数十枚炮弹还击，双方形势紧张。

三年期韩国公债9月期货 跌0.03点至109.44。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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法股CAC-40指数 (编译 王兴亚/张若琪 审校 李婷仪/于春红)

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