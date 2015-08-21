韩国金融市场：股汇债齐跌，受累于全球经济疑虑和朝韩紧张局势升温

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
“股市最初因韩朝冲突新闻带来的冲击而重挫，但迅速呈现一些略为恢复稳定的迹象。”大信证券分析师Lee Kyung-min说。
开盘后30分钟，韩股综合股价指数下跌1.9%，报1,879.19点，已自稍早1,856.91的低点略为回升。韩元/美元 报1,188.4，较上日国内收盘价1,185.1跌0.3%。
朝鲜(北韩)周四在边境区向韩国开火，抗议韩国的反朝宣传广播，之后韩国发射数十枚炮弹还击，双方形势紧张。
三年期韩国公债9月期货 跌0.03点至109.44。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 王兴亚/张若琪 审校 李婷仪/于春红)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)