港报社评：津爆问责，中央须解深层矛盾--经济日报8月21日

中共总书记习近平昨强调，要严肃追究天津大爆炸的责任，今次灾难死伤枕藉，中央必须彻查还人民公道。惟灾难背后更凸显内地诸般深层矛盾已达临界，成国家再上台阶的绊脚石。

天津大爆炸发生刚一周，习近平昨主持中央政治局会议，表明要查明事故责任，对涉及玩忽职守、失职渎职、违法违规的决不姑息。习近平严令对津爆要一查到底，应因民众对今次灾难怨气极大。

此因今次爆炸至少造成114人死亡、逾700人受伤，死伤枕藉，惟天津市政府与负责管理涉事物流园区的天津港公司，至今仍对责任问题大耍太极，互相推诿。天津不单爆出＂弥天大祸＂，事后更无人主动负责，民众怨气自然更大，习近平必须彻查真相，还民众一个交代。

惟天津大爆炸的善后工作，实不只是追究事故责任。因这次血淋淋的教训，更凸显中国改革开放30多年来，诸般深层矛盾已达临界点。

其一，官商勾结严重。涉事仓库极近民居，惟环境、安全评估等竟可蒙混过关，长期违规存危险品，揭示企业与地方干部权钱勾结极度严重。中央肃贪要狠打大老虎之余，更需整顿地方干部，因地方官的失职、失责以至腐败，对民众的生命财产冲击实更直接。中央须透过建立制度，如官员决策要终身问责、财产申报及公示制度等，以遏官商勾结。

其二，体制权责不清。津爆后地方政府与国企互相卸责，凸显权责不清，表面上地方政府与国企皆有管理之责，实际上双重监管、双重领导的结果，就是造成规划混乱、出事后互相推诿。作为国家级项目的天津滨海新区亦如此，其他省市以各种名目建立的大量＂新区＂，权责不清问题恐更深重。其三，盲目追求GDP。津爆背后除涉官商勾结，更因在盲目追求GDP的思路下，各种监管规章都要为发展让路，地方官员亦为树立经济政绩，对违规行为只眼开只眼闭。此令民众深忧肇事的天津危险品仓未必是孤例，全国各地恐有更多类似大炸弹。

故中央对津爆的善后处理，挑战除是查明事故来龙去脉，追究涉事企业与官员的责任，向人民作圆满交代，中央更须痛定思痛，化解津爆背后凸显的深层矛盾。因若不能改变官商勾结、权责不清，以至盲目追求GDP等病根，类似津爆的大灾难恐非最后一次。就算经济发展再快，但人民生命、财产未获有效保障，国家发展要再上台阶，只怕是镜花水月。（完）

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