港报社评：电话防骗加＂＋＂号 真官亦该揭假官--信报8月21日

骗，古今中外历久不衰。监于电话骗案愈来愈猖獗，而且致电者大部分来自境外，骗徒或会刻意伪造身份，因此通讯事务管理局公布，从今天开始，即使致电者假冒本地八位数字电话号码，只要源自香港境外，各电话营办商都会在来电显示加入＂＋＂号，以资识别，让人提高警惕。

电话骗案泛滥成灾，港人损失以亿元计。警方统计数字显示，今年截至8月13日，共接获1,123宗假冒内地官员电话骗案举报，累计417名受害人涉及损失。单计上月至本月13日，已占923宗举报，其中347人招致损失，总金额逾1.82亿元。电话骗案的特点之一是＂假冒内地官员＂，受害者包括有国宝之称的二胡大师王国潼夫妇，据称被骗金额赫然是2,000万元。

为什么假冒内地官员居然可以如此轻易骗得巨款？原因之一是香港人不熟悉内地情况，尤其不大了解中国执法者的处事手法，容易误中＂假冒官威＂设下的圈套，往往为免惹祸上身而被吓至乖乖就范。另一个原因也许是香港人有一个根深柢固的想法，以为对于内地官员而言，万能的金钱可以解决任何问题。其实骗徒不外乎针对人心的一个贪字或怕字，才有机可乘；只要不是＂心中有鬼＂，戒贪戒惧，自不容易上当了。

榨财手法＂千骗万化＂，连中联办亦成为被冒认的机构。由于事态严重，中联办警务联络部副处长吴国镇日前罕有地接受电台烽烟节目访问，高调澄清一些疑点，我们认为这是以正视听的良好做法。

吴国镇强调，中联办从来没有，亦永不可能随便致电市民。对于有人对内地执法程序存在误解，以为支付＂无犯罪保证金＂可以解决问题而受骗，吴国镇表示，按照《国家刑事诉讼法》及《公安机关办理刑事案件程序规定》，内地公安以及检察机关不会打电话给当事人提出执法诉求。按此讲法，若有人自称内地官员致电，几乎可以肯定就是骗徒。

大概因骗案太多，骗术太奇，不少市民现在有如惊弓之鸟。近日一名39岁男子猝死于旺角登打士街一间宾馆，送院抢救期间，警员致电联络该男子的父亲，对方一度将警员误当电话骗徒，警员费尽唇舌才说服他相信。

在科技及通讯愈发达的今天，世间涌现更五花八门、更有组织的骗招，未知是否与经济景气攸关，相对于偷、抢，骗在操作上似乎风险低一点。香港人惯常收看的《警讯》，是时候加插更多关于电话骗案的详尽介绍了。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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