港报社评：水务署不愿作为，流弊续揭须整治--明报8月21日

申诉专员公署主动调查私人水管渗漏情况，发现水务署的处理流于不作为，未按既定程序跟进个案，不愿追讨维修费用等弊端。其中有个案需时超过800日才完成修复，浪费了大量食水，申诉专员直指水务署流于不愿作为。另外，近期困扰市民的食水含铅超标事件，原因尚待调查总结，不过水务署的不作为（例如含铅焊料长期被使用等），相信是原因之一。看来，水务署的管理出现问题，政府须部署整治。

申诉专员调查发现2009至2014年间，水务署处理政府喉管渗漏所需时间，平均少于30日，处理私人水管渗漏个案，却平均需时约60日。其中一宗个案极其离谱，历时831日才修好渗漏的喉管。

其实，水务署处理私人喉管渗漏有既定程序，要求业户在一定时间之内修理完成，停止渗漏；若未维修好就会发出截水通知书，注明在指定日期仍未修好则安排截水。整个程序，大概历时一个月，只要水务署坚持执行，就可以大大减少浪费食水。

据申诉专员的调查，水务署一些其他权力，也未援用以推进工作。例如有些渗漏情况，由于种种原因，水务人员未能入内查证，而《水务设施条例》赋予水务署权力可向裁判官申请手令，派员进入私人处所维修水管；申诉专员发现，过去5年，水务署曾经8次申请手令，可是全部与进入私人处所维修水管无关。另外，对私人处所渗漏喉管，水务署完成维修之后，甚少向有关业户收回费用。这种情况，变相鼓励私人不维修渗漏喉管，水务署慷市民之慨，以公共资源维修私人喉管，对于奉公守法的市民显得不公平。

水务署除了处理渗漏＂懒懒闲＂，在近期的食水含铅超标事件，角色亦吃重。据已知情况，现在可以确定两点：一是被认为＂污染＂了食水的含铅烧焊物，历来持牌水喉匠都毋须向水务署申报，揭发了铅水之后，水务署才＂补镬＂，规定一并申报烧焊物；另一点是水务工程完工之后，须经水务署检测包括水质合格，这是楼宇获发入伙纸的必要程序，据知在铅水事件揭发前，水务署对水质的检测，并不包括是否含铅。

近年，专业职系部门捅出大纰漏，以海事处最引人瞩目，南丫岛海难暴露海事处人员长期疏忽职守，马虎塞责，这在独立委员会的聆讯和结论已经充分说明，反映海事处长期管理不善而致流弊丛生。民航处则是另一个＂独立王国＂，主事官员竟然可以凌驾制度，在兴建新总部和内部装修设施等自把自为，个中存在大量虚耗浪费。这些部门与部门中人的异化，有很多原因，不过都有一个共通点，就是上梁不正下梁歪，部门中人结成命运共同体，官官相护。即使如此，终究掩不住管理上的问题，这在海事处与民航处已经暴露出来。

水务署对铅水不闻不问、对私人喉管渗漏不求解决，被揭出的流弊并非单一个案，乃长期积习，个中暴露出来的官僚怠惰、因循苟且，与其他问题部门的＂病征＂相似。海事处已经空降政务官整顿，管理紊乱的香港电台也一度由政务官主政，看来效果不错，政府对整治水务署，改善其管理，也应该排上日程，以使水务署更好地服务市民。（完）

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