港报社评：朝韩关系紧张，美国难辞其咎--文汇报8月21日

朝鲜半岛局势再现紧张。昨日，朝鲜和韩国在西部边境展开炮战。而在月初，有两名韩国士兵在边境非军事区被地雷炸伤。朝韩山水相连、血脉相通，加剧紧张局势、增大战争危险，百害而无一利，双方应冷静应对，化干戈为玉帛。朝韩关系时好时坏，难以彻底消除敌对状态，美国采取冷战思维对待朝鲜是关键因素。只有美国放弃把朝韩关系作为其亚洲战略棋子的思维，放弃干预挑拨，让朝韩以对话取代对抗，自行从根本解决矛盾，才能有效促进朝鲜半岛乃至东北亚的和平稳定。

近年朝韩的军事冲突时有发生，从延坪岛事件再到最近的冲突，都令半岛局势持续反覆，紧张关系难以消除。历史的教训证明，朝韩兵戎相见，必导致关系倒退，人民受害。消除军事对抗始终是朝韩最迫切的现实课题，双方应停止相互挑衅，不刺激对方，透过对话、接触，增强互信，创造缓和关系的有利气氛。本月初，韩国前总统金大中遗孀李姬镐应朝鲜领导人金正恩的邀请，展开访朝之旅。访朝期间，李姬镐表示，不应把韩朝分裂之痛留给下一代。虽然两国都把此次访问定义为私人性质，但不少媒体仍称此访为＂韩朝关系的突破口＂。韩国总统朴槿惠曾提出＂半岛信任进程＂构想，主张半岛南北改善关系，实现和解合作，最终实现自主和平统一。2015年开年记者会，朴槿惠就表示，只要朝鲜愿意，她不会设先决条件，同朝方举行首脑会谈。朝韩本是同根生，相煎何太急，没有理由成为世敌。不管面前存在多少困难和挑战，朝韩都应以智慧和气度改善关系，实现民族和解合作。

朝韩关系起伏不定，美国负有最大的责任。至今，美国仍掌握着韩国的战时指挥权，以美国为主导的美韩军事同盟，每年都举行各种以朝鲜为假想敌的军演。朝鲜对这些演习强烈不满与反弹，屡屡在韩美大型军演前后发射导弹飞行物，以示还击。8月17日美韩开始举行年度联合军事演习，多达8万名美韩军人参加演习。朝鲜立即发表声明，谴责军演形同＂宣战＂。朝中社发表社论声称，此次军演将朝鲜半岛局势推向极端，是＂随时点燃核战争导火索的军事挑衅活动＂，并指出在朝鲜半岛没有对话，紧张局势日趋升温，＂完全是因为美国继续推行敌视朝鲜政策造成的。＂

不能否认，美国令朝鲜半岛处于战争警报难除的状态，就有理由长期在韩国驻军，这是美国亚洲战略的重要组成部分。而且，近年美国＂重返亚洲＂，志在围堵中国，朝鲜半岛局势紧张，正好搅乱东北亚的安稳，给中国和平发展添烦添乱。美国从自己的利益出发左右朝韩关系，持续插手必然令朝韩关系问题更加复杂化。因此，朝韩双方都要有摆脱被美国左右影响的战略眼光，自行寻求解决双方关系问题的良方和最有效的途径。金大中的＂阳光政策＂，曾使朝鲜半岛关系得到空前和解。朝韩互谅互让，团结自主，携手合作，一定能找到摆脱军事对抗、实现半岛永久和平之路。（完）

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