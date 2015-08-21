港报社评：为学校验水，让家长安心--星岛日报8月21日

公屋铅水未了，又到学校主动验出食水含铅量超标。还有不足两个星期就到开学日，当局须推出措施保障学童健康，让家长安心。 自从上月启晴邨食水验出含铅量超过世界衞生组织标准上限之后，当局至今已经验到10条公共屋邨食水含铅量超标，近百个住在这些屋邨的小童血液含铅量超标。由于体内含铅过量可能影响儿童成长智力发展，小童血铅超标特别令人关注。 现在有位于深水埗的资助小学，初步验出食水含铅超标，势将引起全港学童家长关注，希望知道当局会有甚么措施，开学后确保全港学校食水安全。 验出铅水的小学，为了审慎起见，将会安排进一步化验。教育局收到学校呈报后，表示会保持联络。这种被动式反应并不足 够，无论最后化验结果如何，当局都要准备好相应的铅水问题部署方案，包括考虑为小童健康风险较高的学校，优先安排验水。 官方验水，目前只有房屋委员会为属下公屋作出安排。不过，不少公私营机构和屋苑，都自行安排验水，保障住客和学生食水安全，当中城市大学就发现其中一处建筑物食水含铅超标。今次初步发现铅水的小学，也是自行安排验水。 现时中小学都有饮水器，不少幼稚园和幼儿中心茶点都有清水，清水会煲滚，饮水器的食水经过紫外光消毒，但都只能杀菌，不会过滤食水所含的重金属。由于幼童发育最受铅水影响，为学校验水，与为屋邨验水同样逼切。 由于旧楼水管使用了长时日，当中很多铅已经被冲掉，新落成的楼宇和最新水管经过翻新的楼宇，食水含铅风险较大，今次验出铅水的学校亦是近年才落成。教育局等政府部门，宜参考房屋委员会的做法，按照落成和翻新年期，排定为学校验水的优先次序，万一不幸有学校＂中招＂，更须与衞生署合作安排学生验血。 除了建筑物年期，更加需要重点考虑的是学童年龄，幼稚园和幼儿中心的小朋友大都不过六岁，故此应该属于优先验水类别，却也是最棘手的类别，原因是很多幼稚园和幼儿中心并非由政府资助，不少没有独立校舍，甚至位于私人物业商场内，强制验水涉及复杂的公帑、法律和技术问题。 房委会不止验水验血，还改善招标安排，甚至不惜把几个新屋邨和居屋工程标书稍为推迟，待水务署和各方调查下月发表结果后才拍板，以种种措施来减轻市民疑虑。教育署面对的学童属于高风险族群，更加不能袖手旁观，由于学校建筑管理还涉及其他政府部门甚至私人发展商，不能像房屋委员会般＂一条龙＂处理，更须加强各方面的协调，就算未能全面验水的情况下，都应该向学校颁下在铅水疑云下学校对食水安排的处理指引，让家长不致在资讯不足、毫无头绪下产生恐慌。（完）