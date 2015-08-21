美洲金融：波多黎各污水治理当局PRASA周四暂不为新发债券定价

路透纽约8月20日 - 波多黎各政府发展银行的发言人表示，波多黎各沟渠和下水道管理局(PRASA)的债券发行不会在周四继续进行，以给予投资者更多时间分析债券资料。这是波多黎各自债务违约后，在公开市场首次发债。

根据数据公司IPREO，这笔7.5亿美元的债券原定于周二定价。然而投资者先前表示，这一日期已被推迟到周四。

“我们不会在今日定价，这是为了给予投资者所需的时间充分审视和分析相关材料，从而可以根据尽可能多的信息作出投资决定，”这名发言人称。

一名消息人士稍早称，投资者周四被告知，相关方面已决定暂时不进行定价。

承销商美国银行拒绝置评。

三大评级机构对PRASA的债信评级均为垃圾级。惠誉的评级为“CC”，穆迪和标准普尔对PRASA所发债券的评级分布为“Caa3”以及“CCC-”。(完)