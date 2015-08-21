国际油市：全球股市走疲拖累美国原油下跌，周线可能连跌第八周

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
美股周四急跌，因担忧中国经济增长失速将拖累全球成长放缓 。亚洲股市周五早间亦走软。
美元指数 继续下跌，因美联储9月升息预期降低。美元走跌给油价提供了一些支撑。
尽管油价惨跌，部分共同基金还在投资美国石油勘探和生产企业的股票，押注未来12个月美国石油产量将大幅降低，为油价向每桶65-70美元反弹奠定基础。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/张若琪 审校 白云/龚芳)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。