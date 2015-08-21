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货币新闻 | 2015年 8月 21日 星期五 09:25 BJT

国际油市：全球股市走疲拖累美国原油下跌，周线可能连跌第八周

美股周四急跌，因担忧中国经济增长失速将拖累全球成长放缓 。亚洲股市周五早间亦走软。

美元指数 继续下跌，因美联储9月升息预期降低。美元走跌给油价提供了一些支撑。

尽管油价惨跌，部分共同基金还在投资美国石油勘探和生产企业的股票，押注未来12个月美国石油产量将大幅降低，为油价向每桶65-70美元反弹奠定基础。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/张若琪 审校 白云/龚芳)

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