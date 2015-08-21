台湾债市：10年券殖利率创逾32个月低位，因美债走多与台股大跌

路透台北8月21日 - 台湾10年新券104/12 发行前交易殖利率周五早盘开低走低，创10年公债逾32个月低位。因美债殖利率下滑且台股大跌。

交易员表示，受美股重挫影响，今日台股开盘后跌幅一路扩大，加权指数 下测至接近7,800点附近的10年均线。台股重挫也激励104/12殖利率开低，盘初一度低见1.130%，离1.113%历史低位仅一步之遥。

〞美债跌，股市又不好，债市利多齐聚。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，虽然今日央行将隔拆利率仍维持在0.370%不变，不过市场对最终将降息的预期仍在，这将让殖利率持稳在低档盘整。

本地时间10:11，台湾加权指数 跌1.74%报7,892.34点。

104/12发行前交易殖利率早盘低至1.130%，前低在2012年12月6日的1.129%。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.775-0.800%；10年券104/12殖利率则在1.120-1.150%。

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