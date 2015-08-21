台湾债市：10年券殖利率创逾32个月低位，因美债走多与台股大跌

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透台北8月21日 - 台湾10年新券104/12 发行前交易殖利率周五早盘开低走低，创10年公债逾32个月低位。因美债殖利率下滑且台股大跌。
交易员表示，受美股重挫影响，今日台股开盘后跌幅一路扩大，加权指数 下测至接近7,800点附近的10年均线。台股重挫也激励104/12殖利率开低，盘初一度低见1.130%，离1.113%历史低位仅一步之遥。
〞美债跌，股市又不好，债市利多齐聚。〞一位证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，虽然今日央行将隔拆利率仍维持在0.370%不变，不过市场对最终将降息的预期仍在，这将让殖利率持稳在低档盘整。
本地时间10:11，台湾加权指数 跌1.74%报7,892.34点。
104/12发行前交易殖利率早盘低至1.130%，前低在2012年12月6日的1.129%。
交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.775-0.800%；10年券104/12殖利率则在1.120-1.150%。
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--台湾央行：委托银行收受隔夜资金利率连四日不变在0.370%--交易员 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)