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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 09:36 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆上探，欧元普遍浮现买气

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* 欧元空头回补买盘持续浮现，但近期亦可见新买盘进场

* 许多人认为欧元市场有转机，出现诸多负面消息，但技术面更佳

* 正如欧元/美元一般，欧元/日圆较昨日上扬，亚洲盘由138.62涨至138.80

* 上探139.00，多重顶位于138.84-87，为7月12-14日及6月25日高点 (完)

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