重发-芝加哥期市：大豆料将连跌第二周，因美国中西部降雨有利作物生长

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路透新加坡8月21日 - 芝加哥大豆期货周五小跌，本周料将为连续第二周下跌，因美国中西部在作物的关键生长阶段迎来及时雨。

玉米为连续第四个交易日上涨，出口强劲及在美国部分谷物种植带的田间巡查预测会有较低的单产，这支撑了价格。

大豆因美国中西部有利生长的降雨天气而承压，大豆在两周内已挫跌6%。此外，中国经济疑虑也带来压力，已将大宗商品市场推低至数年低位。中国是最大的大豆进口国。

美国中西部大豆和玉米基差买盘大多为持平至下跌，因交易商预计即将到来的收割将导致供应大增。

美国俄亥俄州托莱多港口将大豆报价较周三下调25美分，至较CBOT 11月大豆期货合约升水15美分。

美国农业部数据显示，上周玉米、大豆和豆粕出口销售接近贸易商预测的高端。。

不过，玉米和大豆新作出口销售速度仍远远低于去年水平。

作物巡查发现，中西部偏西地区作物生长情况好于平均水平，但偏东地区作物因生长初期降水过多，生长情况远逊于平均水平，与市场预期基本相符。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 510.25 -1.00 -0.20% +2.05% 520.23 47

CBOT玉米 383.25 0.75 +0.20% +1.25% 396.16 48

CBOT大豆 903.75 -3.50 -0.39% +1.15% 957.56 36

CBOT稻米 $11.64 $0.01 +0.04% -1.69% $11.37 48

美国原油 $41.17 -$0.15 -0.36% +0.91% $46.43 28

汇率

欧元/美元 $1.125 $0.000 +0.04% +1.16%

美元/澳元 0.732 -0.001 -0.20% -0.33%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>