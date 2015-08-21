全球金融：德意志银行将辞任伦敦贵金属场外交易清算行会员--消息

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
一位业界消息人士称，“德意志银行已告知LPMCL及其他清算所，其将退出，有几家企业对这个空缺感兴趣，”
另一位银行业消息人士称，当“德意志银行在关闭贵金属交易业务时，它向市场(其他银行)拱手相让自己的客户群和其他服务。”
但这位消息人士补充称，由于其他银行也在退出大宗商品交易，以削减成本并降低监管负担，德意志银行“很难找到接手人”。
但第一位银行业消息人士称，“有另一家银行--渣打，未来几个月可能将成为金银清算行会员。”
渣打 拒绝发表评论。(完)
(编译 李婷仪/于春红; 审校 白云)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)