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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 09:59 BJT

全球金融：德意志银行将辞任伦敦贵金属场外交易清算行会员--消息

一位业界消息人士称，“德意志银行已告知LPMCL及其他清算所，其将退出，有几家企业对这个空缺感兴趣，”

另一位银行业消息人士称，当“德意志银行在关闭贵金属交易业务时，它向市场(其他银行)拱手相让自己的客户群和其他服务。”

但这位消息人士补充称，由于其他银行也在退出大宗商品交易，以削减成本并降低监管负担，德意志银行“很难找到接手人”。

但第一位银行业消息人士称，“有另一家银行--渣打，未来几个月可能将成为金银清算行会员。”

渣打 拒绝发表评论。(完)

(编译 李婷仪/于春红; 审校 白云)

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