欧洲个股：指控巴克莱操纵Libor推高自身股价的股东可集体诉讼--法官

路透纽约8月20日 - 美国一名法官周四裁决，指控英国巴克莱 通过操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)来推高自身股价的股东，可以提出集体诉讼。

美国曼哈顿地区法官Shira Scheindlin称，这些股东的指控十分相似，可以作为一个整体统一提出。该法官在2013年5月曾决定不予立案，但被上诉法庭推翻。

不过她在裁决书中指出，这些股东在证明遭受损失方面面临着“很大困难”，包括在巴克莱开始准确报告Libor之后，被人为推高的股价是否已经恢复正常。

与单打独斗相比，集体诉讼令原告能够更容易地以较低的代价，取得数额较高的损害赔偿。

巴克莱发言人Marc Hazelton拒绝置评。

由圣路易斯的Carpenters Pension Trust Fund和密歇根州的St. Clair Shores Police & Fire Retirement System牵头的股东指控巴克莱在2007年7月10日至2012年6月27日期间，人为推高其美国存托股份(ADS)的价格。(完)