版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 10:02 BJT

标题新闻：韩国8月1-20日出口同比降11.7%，进口降16.5%，贸易逆差为3.76亿美元--海关

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐