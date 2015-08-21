版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 10:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月21日-8月28日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。  
 日期   时间   国家    规模       发行细节
 8/24   1350   法国               标售国库券(BTF)
 8/24          德国    15亿欧元   标售国库券
 8/25          美国               发售两年期公债
 8/25          日本               标售40年期公债
 8/25          西班牙             标售三个月和九个月期国库券
 8/26          美国               发售五年期公债
 8/26          美国               发售两年期浮息债券
 8/26          意大利             标售零息/BTP债券
 8/27          美国               发售七年期公债
 8/27          日本               标售三个月期贴现国库券
 8/27          日本               标售两年期公债
 8/27          意大利             标售国库券
 8/28          意大利             标售中长期债券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐