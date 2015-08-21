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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 10:11 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月21日-8月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月21日(五)

暂无重要经济事件。

8月24日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。

8月25日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)。

8月26日(三)

暂无重要经济事件。

8月27日(四)

维也纳--西巴尔干国家峰会。德国总理梅克尔、欧盟执委会副主席莫盖里尼、欧盟执委会能源事务执委兼副主席塞夫科维奇以及意大利、塞尔维亚、斯洛文尼亚等国总理将与会。

8月28日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 王兴亚)

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