《全球重要经济事件一览表》--8月21日-8月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月21日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick就当前货币政策和经济形势发表讲话(0700)。

8月24日(一)

美国伯克利--亚特兰大联储总裁洛克哈特在和全国公务员退休大会(NCPERS)共同主办的2015年政府退休基金论坛上，就“退休金和经济”发表讲话(1955)。

德国曼海姆--欧洲经济学会(European Economic Association)第30届年度大会(至8月27日)。演讲嘉宾包括欧洲央行副总裁冈斯坦西欧及央行首席经济学家普雷特。

8月25日(二)

德国曼海姆--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济学会第30届年会，在主题为“非常规货币政策措施的效果：证据和挑战”的会议上发表讲话(1040)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议(0700)。

加拿大金斯敦--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在加拿大商业经济协会政策会议上发表讲话。

华盛顿--美国国会预算办公室公布最新“预算和经济展望：2015-2025”(1400)。

8月26日(三)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲人报(The Australian)和澳洲金融评论报主办的全国改革峰会上发言。

德国曼海姆--欧洲央行首席经济学家普雷特出席欧洲经济学会第30届年会，在主题为“欧元危机与不同经济传统的作用”的会议上发表演说(1040)。

8月27日(四)

维也纳--西巴尔干峰会。德国总理梅克尔、欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼、欧盟执委会副主席塞夫科维奇、欧洲复兴开发银行总裁查卡巴提以及意大利、塞尔维亚、斯洛文尼亚、克罗地亚和阿尔巴尼亚的总理将出席。

美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会(至8月29日)。

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话(1100)。

8月28日(五)

暂无重要经济事件。