台湾汇市：台币早盘实质汇价明显趋贬，因台股重挫外资汇出

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透台北8月21日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价明显走贬，创逾五年10个月盘中新低。交易员指出，受台股重挫、外资大举汇出及韩元走贬等冲击，台币一路走贬，进一步摔破32.600价位。
他们表示，因昨晚美股重挫，今天台湾、日本、韩国及香港等亚洲股市全面下跌，台币在股市重挫及外资疯狂买美元带动下，走势疲弱。
〞股市跌破8,000点了，外资狂买美元，韩元也大贬，台币就是继续贬啊〞一大型公股银行交易员说。
一中型民营银行交易员认为，今天人民币中间价虽趋稳，但受美股重挫影响，今天亚洲股、汇全面走低，料短线台股恐难有反弹机会，台币亦难逃续贬命运。
台币早盘实质交易区间落在32.560-32.644；上日交易区间在32.421-32.505。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日明显扩大；一个月美元/台币远汇 报32.770/32.830，上日收在32.585。
上午10:07时，台湾股市 下跌1.75%，指数在点7,888.56。
中国人民币兑美元中间价 为6.3864元,上日收报6.3890元
美元周五跌至近六周低位，表明由于越来越多的迹象显示全球许多地区的经济疲弱，市场怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)能否一如此前预期在下月升息。
今天早盘台币最低贬至32.715，创五年10个月盘中新低价，此前低在2009年10月9日的盘中最低32.745。
韩元兑美元 走贬，盘中最低贬至1,193.5，昨天收在1,185.1。
交易员预测今日集中交易区间：
* 32.550-32.650最新相关报导链接：--《全球汇市》美元下跌，受累于美联储升息预期消退 --《综述》美国7月成屋销售升至八年半高点，经济前景更趋光明 (完) (记者 罗两莎; 审校 黄凯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)