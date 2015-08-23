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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--8月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月24日(一)

1230 美国芝加哥联储全国活动指数 7月 -- 正0.08

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

8月21日(五)

0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 51.9 --

0600 德国GfK消费者信心指数 9月 9.9 正10.1

0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 48.6 49.7

服务业PMI 51.8 52.0

综合PMI 51.3 --

0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 53.2 51.7

服务业PMI 53.6 53.9

综合PMI 54.0 --

0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 52.4 52.2

服务业PMI 54.3 54.0

综合PMI 54.1 53.8

0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -20.69 -24

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余30.29 --

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.3% +1.4%

央行核心CPI(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.4% +2.4%

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.6% +0.2%

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 52.9 54.0

1400 欧元区消费者信心指数 8月初值 负6.8 负6.9

(完)

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