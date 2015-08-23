主要国家经济指标预测--8月24日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月24日(一)
1230 美国芝加哥联储全国活动指数 7月 -- 正0.08
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
8月21日(五)
0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 51.9 --
0600 德国GfK消费者信心指数 9月 9.9 正10.1
0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 48.6 49.7
服务业PMI 51.8 52.0
综合PMI 51.3 --
0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 53.2 51.7
服务业PMI 53.6 53.9
综合PMI 54.0 --
0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 52.4 52.2
服务业PMI 54.3 54.0
综合PMI 54.1 53.8
0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -20.69 -24
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余30.29 --
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.4%
央行核心CPI(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.6% +0.2%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 52.9 54.0
1400 欧元区消费者信心指数 8月初值 负6.8 负6.9
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”