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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 10:27 BJT

台湾股市：受美股重挫拖累下跌，电子股及晶片类股下滑

苹果 周四下跌2%，对广大的亚洲供应链而言是让人忧心的讯号。

雪上加霜的是，台湾经济部周四公布，7月外销订单较上年同期减5.0%，略逊于市场预估的衰退4.5%。

电子类股 下跌1.9%，金融保险类股 跌2%。

半导体类指数 跌2.2%，光电类指数 跌2.94%。(完)

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