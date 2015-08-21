《路透晚报》--8月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国制造业PMI初值创近六年半低点暗示经济仍未见底，破7风险加大

中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。

--中国政策：鼓励银行业支持重大项目建设，提供差别化信贷支持

中国银监会和发改委周五发布银行业支持重点领域重大工程建设的指导意见，强调提供差别化的信贷支持。对重大工程项目建设信贷政策，实施精细化，差别化管理，有侧重对重大工程项目建设予以支持。

--中国经济：发改委精简重大水利建设项目审批程序，下放初步设计审批权限

为稳增长，加快投资审批速度，中国国家发改委会同水利部周五印发《关于精简重大水利建设项目审批程序的通知》，明确减少中央审批事项，简化审批环节，下放初步设计审批权限，强化项目监管。

--中国社会：天津爆炸事故遇难人数升至116人，失联人员降为60人

中国天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故周五召开第十二次新闻发布会宣布，天津爆炸事故遇难人数升至116人，失联人员降为60人。

【金融】

--中国保险：个人税优健康险将进行单独核算，保单不可贷款--保监会

中国保监会周四发布个税优惠健康险管理暂行办法，要求除专业健康保险公司外，其他人身保险公司需建立健康保险事业部，对个人税优健康险和业务进行单独核算，且不得对此提供保单贷款服务。

--中港个股：中国平安称对下半年利润保持上半年增势有信心--高层

中国第二大寿险公司--中国平安高层周五表示，即便下半年股市有波动，但管理层对公司利润保持上半年增势有信心。下半年不会改变投资策略，争取拉长固定收益投资的景气度。

--《台湾金融市场一周展望》外资偏空令股汇市承压，惟债市多头气焰仍盛

台湾经济基本面被严重下修，股市频频破底令外资狂逃，下周股市料续承压。至于本周贬至近六年低位的台币，恐怕贬得也还不够。金融市场中，唯独债市的多头气焰仍盛。

--中国并购：下半年并购交易额增势将略放缓，全年仍会创纪录--普华永道

国际会计及咨询机构--普华永道周四发布报告称，上半年中国地区企业并购交易额创历史新高。受近期资本市场动荡影响，预计下半年增势略有放缓，不过今年全年仍将是中国地区企业并购交易活动创纪录的一年。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》从后贬值效应看中国货币政策的对外转型

中国主动安排汇率贬值的冲击在本周金融市场上余波难平，对中国经济和人民币走向的疑虑，推动了美股、国际油价等风险资产以及亚洲货币的集体下跌。国际金融市场弥漫中国“不适应症”，实际反映中国货币政策大国模式下的转型超预期。

--《中国债市每日综述》现券长端收益率微跌，仍待政策面打破僵局

中国银行间债市周五现券整体走势依旧平淡，仅长端收益率微降，IRS（利率互换）则呈平坦化小降。资金面延续缓和态势，此外最新财新PMI显示经济疲弱不改，基本面继续支撑债市。

--中国票据市场：资金影响不大转贴利率略走低，月末将近料波动有限

中国票据市场转贴利率本周略有下行，六个月期票据在3.60%-3.70%区间成交。交易员表示，本周虽然资金面一度收紧，但并未明显影响转帖价格走势，惟一定程度限制其下行空间。

【外汇】

--《人民币综述》汇改后中国汇市成交急增，央行干预并非永远游刃有余

自8月11日中国央行宣布汇改以来，银行间汇市人民币兑美元成交骤增，日均成交量超330亿美元，盘中并时现央行干预身影。分析人士指出，央行通过盘中干预实现维稳汇率目标短期仍无虞，但随着成交日渐放大，实现人为设定汇率均衡目标的代价和难度都在上升。

--中国汇市：人民币收盘再度转跌为升，PMI数据波及离岸加剧贬值预期

人民币兑美元即期周五收盘微升至逾一周新高，并再度扭转早盘跌势；中间价亦六连升至逾一周新高。交易员表示，最新公布的财新制造业PMI初值创近六年半新低，引发更强烈购汇意愿，只是央行仍有意守稳关键点位，估计汇率短期再现大跌可能性不大。

--CNH市场动态：长天期美元远汇升至数月高位，CNH隔夜拆息创半年新高

周五公布的财新中国制造业PMI初值创近六年半新低，令新兴亚洲货币整体继续下跌，投资者纷纷转为“避险模式”。离岸人民币即期亦走低，而流动性紧张推动一年期美元/CNH掉期升水至3月以来高位，香港同业拆息（CNH HIBOR）各期限利率亦飙高至数月高位。

--人民币汇率：日本警告中国勿频繁干预市场，敦促继续迈向市场汇率机制

日本财务大臣麻生太郎周五警告中国不要频繁操纵人民币汇率，称如果中国频繁干预市场，日本将面临如何因应的艰难决定。

--《万钊专栏》人民币汇率市场化改革是一场持久战

本次人民币贬值的重要目标在于形成真正市场化、国际化的汇率价格，而当前价差较大的在岸、离岸价格，意味着这次改革的目标还没有完全实现，汇率市场化改革不是歼灭战，而是持久战、攻坚战，汇率走势将长期成为国内外投资者重要的观察变量。摆在监管当局面前的问题中，更紧迫的是如何打消贬值预期，因此下一步人民币不确定性将大大增加，通过各类衍生品进行套保、对冲风险敞口是当务之急。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌4.3%创一个半月新低，本周下跌11.5%为七周来最大

中国股市沪综指周五收跌4.3%，创一个半月新低。分析师指出，受隔夜美股大跌影响及8月PMI初值数据创新低冲击，沪综指继续缩量重挫，投资者风险偏好大幅下降，信心溃散，恐慌性抛压不断，预计大盘短线或继续下探7月低点。

--《技术分析》中国股市沪综指向下突破考验前低

中国股市沪综指本周初短暂上冲4,000点后迅疾转为大幅下跌，中证金一般不入市操作的表态彻底击溃市场信心。技术面显示，短线单边下跌趋势明显，前期低位3,540-3,750小平台轻松破位，股指直指7月低点3,373点，期间已无实际支撑；中线看，阴包阳的周K线形态显示中长线资金继续离场，调整将旷日持久。

--台湾股市：随亚股收跌3%至近26个月低位，本周重挫逾6%

台湾股市周五收盘大跌3%至近26个月低位，因上日美股重挫逾2%，亚股全数皆墨；台股本周累计则重挫6.25%。分析师称，在掼破10年移动平均线后，下周不排除有小幅反弹。

--《焦点》中国石油贸易双雄展开正面交锋，搅动亚洲油市

中国联合石油公司(联合石油)与中国国际联合石油化工公司(联合石化)，这两家大型国有石油贸易公司之间的竞争愈演愈烈，让亚洲石油市场也随之动荡，双方针锋相对，为的是争夺该地区原油指标的控制权。

--中国粮食：今年早稻产量减少0.9%，播种面积减少而单产略增--统计局

中国国家统计局周五公布，2015年早稻总产量比2014年减产32万吨或0.9%，至3,369.1万吨，因播种面积减少，而单产略有提高。

--澳洲个股：力拓今年预计向中国出口2.4亿吨铁矿石--高管

澳洲矿业巨头力拓中国区总裁任滨彦周五对记者表示，今年预计向中国出口2.4亿吨铁矿石，高于去年的2亿吨。

--《焦点》中国药品监管革新或可嘉惠欧洲制药股，市场低迷之际现亮点

对于中国经济形势的担忧本周重创全球股市，不过有一类西方企业或可受惠于中国监管发展。

--企业并购：半导体封测厂日月光将公开收购矽品，寻求合作

全球半导体封测大厂--日月光周五表示，自下周一(24日)起以每股45台币公开收购同业矽品公司，以矽品最新收盘价33.5台币计，溢价高达34.33%。

--手机产业：中国智能手机销量第二季首见下滑，同比减少4%--Gartner

市场研究机构Gartner周四称，中国的智能手机销量第二季首见下滑。中国是全球最大的智能手机市场。Gartner指出，第二季中国智能手机销量较上年同期减少4%，首见下滑。 （完） (整理 黄凯; 审校 张喜良)