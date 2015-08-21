日本股市：日经指数跌逾2%创六周低点，受累于中国经济放缓忧虑

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
与苹果 有关的股票例如零件供应商股价下跌。此前有报导称中国第二季整体智能手机销售下滑，打压苹果股价隔夜下跌2%。
东证指数33个类股中有23个类股下跌，外资持股相当高的出口股表现落后。索尼 一度跳水5.3%，保谷(Hoya) 跌3.4%。外资持有56.6%索尼股份，保谷则有60%股份由外资持有。
金融类股也挫低，三菱UFJ金融集团 下跌3.9%，野村控股 跌3.8%。
交易员表示，日本央行买盘可能在市场疲弱时支撑股市。央行在周三和周四买进价值337亿日圆上市交易基金。
东证股价指数 跌2.3%至1,586.95点，JPX日经400指数 跌2.2%至14,289.49点。(完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)