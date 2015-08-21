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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 10:40 BJT

日本股市：日经指数跌逾2%创六周低点，受累于中国经济放缓忧虑

与苹果 有关的股票例如零件供应商股价下跌。此前有报导称中国第二季整体智能手机销售下滑，打压苹果股价隔夜下跌2%。

东证指数33个类股中有23个类股下跌，外资持股相当高的出口股表现落后。索尼 一度跳水5.3%，保谷(Hoya) 跌3.4%。外资持有56.6%索尼股份，保谷则有60%股份由外资持有。

金融类股也挫低，三菱UFJ金融集团 下跌3.9%，野村控股 跌3.8%。

交易员表示，日本央行买盘可能在市场疲弱时支撑股市。央行在周三和周四买进价值337亿日圆上市交易基金。

东证股价指数 跌2.3%至1,586.95点，JPX日经400指数 跌2.2%至14,289.49点。(完)

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