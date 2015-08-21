更正-更新版 1-韩国个股：LG电子开拓汽车市场，提供车载显示屏--消息

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(英文原文有误，更正第五段中有关营收比例的数值)
路透首尔8月21日 - 一位直接了解情况的知情人士周五表示，韩国LG电子 将为本田汽车 以及保时捷供应车载显示屏，试图扩大汽车市场业务，以应对电视机和智能手机等支柱业务疲软的影响。
该消息人士告诉路透，LG电子已经开始量产供应给本田的中控信息显示屏，并将于2016年上半年开始为保时捷生产。消息人士未透露合同细节。
该人士还透露，LG电子的姊妹公司LG显示器 正在供应液晶显示面板。因此事仍属保密，该人士拒绝透露身份。
LG电子拒绝置评。
该公司新成立的汽车业务涉及车用显示屏以及摄像系统等多种产品，4-6月季度占公司总营收的3.2%。
LG电子及其姊妹公司LG显示器以及电动汽车电池生产商LG化学 ，正在共同努力扩大在汽车行业的市场份额。与竞争激烈的消费电子业务相比，汽车配件业务可以提供较长期和较高的利润率。
消息人士并称，LG电子还与宝马汽车 、梅赛德斯-奔驰 和通用汽车 合作研发中控信息显示器。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)