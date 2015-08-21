香港热股：华油能源盘中曾跌近7%至历史低位，受累哈萨克斯坦货币贬值

路透香港8月21日 - 中亚产油国哈萨克斯坦让货币自由浮动导致汇价大跌，于该国提供油田服务的香港上市公司华油能源 周五早盘盘中股价曾跌近7%至历史低位。

该股一度低探0.81港元，为自2011年12月上市以来低位。香港时间10:34，跌4.6%，报0.83港元；大市恒生指数 跌1.92%。

华油能源于联交所一份声明中称，哈萨克斯坦国家银行周四宣布即日起取消该国法定货币坚戈汇率浮动区间限制，由于哈萨克斯坦业务在公司整体业务占比较大，因此将对公司货币换算差额帐户乃至对2015年年度综合全面收入表可能产生一定影响。

在全球原油价格大降重击下，哈萨克斯坦推出自由浮动汇率制度，于该国证券交易所上的坚戈官方汇率 在宣布实施浮动汇制后的首个交易日大跌26.2%，至1美元兑255.26坚戈。

哈萨克斯坦业务占华油能源去年收入比重42%，去年2月坚戈贬值近两成令公司全年承受汇兑亏损净额2,150万元人民币，数额相当于净利的19%。公司去年末于哈萨克斯坦银行约6,300元人民币等值存款约占全部手头现金比重10%。

该公司将于本月底前发布2015年度中期业绩，此前已警告上半年将录得税后亏损，因油价下滑导致油气田服务市场续低迷，主要客户大幅削减勘探开发投资。

华油能源为中国民营油田服务供应商，除哈萨克斯坦之外，于中国、土库曼斯坦、加拿大亦有业务。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)