企业合作：澳洲监管机构批准澳洲航空和中国东方航空的代码共享协议

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透悉尼8月21日 - 在澳洲航空 与中国东方航空股份有限公司 同意将两国间的航班增加五分之一后，澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)改变了之前的裁决，批准了两家公司的代码共享协议。
这一裁决将使两家航空公司可以出售往返澳洲和中国大陆多个城市的航班机票，这个好消息让澳洲航空本周圆满收尾。该公司上日公布，去年实现税前利润9.75亿澳元(7.11亿美元)，之前一年则为亏损。
该裁决也可能提振澳洲旅游业，并深化中澳关系。中国和澳洲在2014年签署了一项自由贸易协定，两国每年贸易额可超过1,000亿美元。
“ACCC认为，新增的大量服务和目的地...将给公众带来巨大利益，”ACCC主席Rod Sims周五在一则声明中说。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)